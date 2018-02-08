В Китае рухнула автотрасса над метро. Фотофакт

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина.

В центре китайского города Фошан, что в провинции Гуандун, обвалилась часть дороги, сообщает информационное агентство Xinhua.

По данным СМИ, в результате погибли 8 человек, еще 9 получили ранения, а трое пропали без вести.

"Инцидент произошел около 20.40 минут в среду 7 февраля, на участке трассы, который пролегает над строительством метрополитена. Восемь человек погибли на месте, трое пропали без вести", — говорится в сообщении.

Еще девять человек получили ранения и их госпитализировали, сейчас они в стабильном состоянии.

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