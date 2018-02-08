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    В Китае рухнула автотрасса над метро. Фотофакт

    (обновлено: )728
    Восемь человек в результате обрушения погибли на месте, трое пропали без вести, еще 9 получили различные ранения.
    В Китае рухнула автотрасса над метро
    xinhuanet.com/

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. 

    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/ABC
    Землетрясение на Тайване превратило отель в "пизанскую башню"
    В центре китайского города Фошан, что в провинции Гуандун, обвалилась часть дороги, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По данным СМИ, в результате погибли 8 человек, еще 9 получили ранения, а трое пропали без вести.

    "Инцидент произошел около 20.40 минут в среду 7 февраля, на участке трассы, который пролегает над строительством метрополитена. Восемь человек погибли на месте, трое пропали без вести", — говорится в сообщении.

    Еще девять человек получили ранения и их госпитализировали, сейчас они в стабильном состоянии.

    Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня, обрушилось здание отеля.

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