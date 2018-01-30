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    В Москве в подземке возле метро произошло обрушение, есть раненые

    (обновлено: )23801
    По предварительным данным, при обрушении пострадало пятеро рабочих, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.
    Метро Улица 1905 года в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. 

    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Он не устал. Киевский мост, где произошло обрушение конструкций
    Вечером во вторник, 30 января, при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро "Улица 1905 года" в городе Москве, произошло обрушение строительных лесов.

    Следователи ГСУСК России по Москве устанавливают обстоятельства травмирования пяти рабочих, сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

    "По предварительным данным, пострадало пятеро рабочих, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

    Следственными органами проводится доследственная проверка — осуществляется осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

    Напомним, 2 декабря в Праге обрушился легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, пострадали находившиеся на нем в это время четыре человека, из них двое – в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.

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