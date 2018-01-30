В Москве в подземке возле метро произошло обрушение, есть раненые

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.
Следователи ГСУСК России по Москве устанавливают обстоятельства травмирования пяти рабочих, сообщает ведомство в своём телеграм-канале.
"По предварительным данным, пострадало пятеро рабочих, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
Следственными органами проводится доследственная проверка — осуществляется осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Напомним, 2 декабря в Праге обрушился легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, пострадали находившиеся на нем в это время четыре человека, из них двое – в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.