В Москве в подземке возле метро произошло обрушение, есть раненые

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.

Вечером во вторник, 30 января, при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро "Улица 1905 года" в городе Москве, произошло обрушение строительных лесов.

Следователи ГСУСК России по Москве устанавливают обстоятельства травмирования пяти рабочих, сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадало пятеро рабочих, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Следственными органами проводится доследственная проверка — осуществляется осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, 2 декабря в Праге обрушился легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, пострадали находившиеся на нем в это время четыре человека, из них двое – в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.