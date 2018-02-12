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    Лужа крови. В Киеве возле метро мужчина напал с ножом на людей

    (обновлено: )26510
    Двух пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение Киева. С места инцидента изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин.
    На месте нападения с ножом на людей в Киеве
    Пресс-служба полиции в Киеве

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала мужчину, который возле станции метро с ножом набросился на двух киевлян, сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook.

    Во время выяснения отношений с незнакомцами 25-летний злоумышленник несколько раз ударил ножом потерпевших. По данному факту начато уголовное производство, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

    Пресс-служба полиции в Киеве
    В Киеве возле метро мужчина напал с ножом на людей

    Согласно данным, происшествие случилось ночью на проспекте Голосеевском. Двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 года рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный, который  попросил сигарету.

    Как рассказал начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Олег Самойлик, во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил ножом оппонентов. Когда же один из пострадавших начал убегать, нападающий догнал его недалеко от станции метро и продолжал бить руками и ногами.

    "Эти противоправные действия заметил наряд патрульной полиции, проезжавший рядом и оперативно задержал мужчину. Двух пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение", — сообщил Самойлик.

    С места происшествия полицейские изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

    Напомним, жуткий инцидент произошел в Запорожье. На активиста в подъезде многоэтажного дома набросился неизвестный злоумышленник с ножом.

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