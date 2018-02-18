В центре Киева не работают сразу несколько станций метро

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о минировании сразу шести станций метро в Киеве, проводится эвакуация, станции закрыты.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Полиция проверяет сообщение о минировании шести станций столичной подземки… В дежурную часть позвонил аноним: мужчина сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, проводится осмотр на станциях "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

На месте работают взрывотехники и кинологи, проводится эвакуация, станции закрыты на вход и выход. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.

Между тем, как сообщает "Страна", по словам очевидцев, не работают более шести станций метро.

ТСН Ситуация у станции метро "Университет"

Напомним, в воскресенье в Киеве должен пройти марш за отставку президента Петра Порошенко.