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    Киев

    В центре Киева не работают сразу несколько станций метро

    (обновлено: )59704
    По данным полиции, проводится осмотр на станциях "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик".
    Ситуация у станции метро Университет
    ТСН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о минировании сразу шести станций метро в Киеве, проводится эвакуация, станции закрыты.

    Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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    "Полиция проверяет сообщение о минировании шести станций столичной подземки… В дежурную часть позвонил аноним: мужчина сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    По данным полиции, проводится осмотр на станциях "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

    На месте работают взрывотехники и кинологи, проводится эвакуация, станции закрыты на вход и выход. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.

    Между тем, как сообщает "Страна", по словам очевидцев, не работают более шести станций метро.

    ТСН
    Ситуация у станции метро "Университет"

    Напомним, в воскресенье в Киеве должен пройти марш за отставку президента Петра Порошенко.

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