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    Происшествия

    Во Львове пьяный мужчина с пистолетом набросился на пассажира маршрутки

    (обновлено: )54
    На улице Садовой во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, который находился в нетрезвом состоянии, нанес другому удар по голове и пригрозил ему пистолетом.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров ударил другого и угрожал пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области. 

    Правоохранители изъяли у злоумышленника стартовый пистолет и открыли уголовное производство.

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    "В Железнодорожный отдел полиции 23 февраля поступило сообщение о том, что около 21.00 на улице Садовой во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, который находится в нетрезвом состоянии, нанес другому удар по голове и угрожает предметом, похожим на пистолет", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности злоумышленника, — им оказался 30-летний львовянин, — и потерпевшего — 19-летнего жителя Львова. С места происшествия изъят стартовый пистолет.

    По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

    Напомним, ранее полицейские изъяли у мужчины в Киеве пистолет, корпус гранаты и сырье для изготовления наркотического вещества.

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