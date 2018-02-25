Во Львове пьяный мужчина с пистолетом набросился на пассажира маршрутки

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров ударил другого и угрожал пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

Правоохранители изъяли у злоумышленника стартовый пистолет и открыли уголовное производство.

"В Железнодорожный отдел полиции 23 февраля поступило сообщение о том, что около 21.00 на улице Садовой во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, который находится в нетрезвом состоянии, нанес другому удар по голове и угрожает предметом, похожим на пистолет", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности злоумышленника, — им оказался 30-летний львовянин, — и потерпевшего — 19-летнего жителя Львова. С места происшествия изъят стартовый пистолет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Напомним, ранее полицейские изъяли у мужчины в Киеве пистолет, корпус гранаты и сырье для изготовления наркотического вещества.