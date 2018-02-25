В Одессе пьяные фанаты "Карпат" избили патрульных - СМИ

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Двое сотрудников патрульной полиции пострадали в результате нападения фанатов футбольного клуба "Карпаты" (Львов) на железнодорожном вокзале Одессы, четверо злоумышленников задержаны, правоохранители госпитализированы, сообщает в воскресенье Думская.

Инцидент произошел около 22:00 в субботу, конфликт разгорелся после замечания патрульных мужчинам, которые курили в неположенном месте.

"Предположительно хулиганы были в состоянии алкогольного опьянения (…) Напавшие на патрульных хулиганы — фанаты львовских "Карпат", — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли дополнительные наряды полиции, которые задержали четверых дебоширов и доставили в Приморский отдел полиции. Открыто уголовное производство.

Один из госпитализированных — лейтенант полиции Роман Даниленко, командир экипажа, обезвредившего "стрелка из Новосельского" Валентина Дорошенко.

"Предварительно у них (полицейских — Ред.) закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, а у Романа еще и травма ноги, возможно перелом", — говорится в сообщении. Правоохранители находятся под наблюдением медиков и прошли обследование.

В середине февраля работники частного охранного агентства, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с военнослужащим в Одессе, они были задержаны.