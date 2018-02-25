наверх
25.02.201817:46
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Одессе пьяные фанаты "Карпат" избили патрульных - СМИ

    (обновлено: )16630
    По данным СМИ, патрульные получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Задержаны четыре дебошира. Пострадавшие правоохранители госпитализированы.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Двое сотрудников патрульной полиции пострадали в результате нападения фанатов футбольного клуба "Карпаты" (Львов) на железнодорожном вокзале Одессы, четверо злоумышленников задержаны, правоохранители госпитализированы, сообщает в воскресенье Думская.

    Инцидент произошел около 22:00 в субботу, конфликт разгорелся после замечания патрульных мужчинам, которые курили в неположенном месте.

    Спартак vs Атлетик. Появилось новое видео столкновений фанатов. Видео
    Россия Сегодня
    "Спартак" vs "Атлетик". Появилось новое видео столкновений фанатов

    "Предположительно хулиганы были в состоянии алкогольного опьянения (…) Напавшие на патрульных хулиганы — фанаты львовских "Карпат", — сказано в сообщении.

    На место происшествия прибыли дополнительные наряды полиции, которые задержали четверых дебоширов и доставили в Приморский отдел полиции. Открыто уголовное производство.

    Один из госпитализированных — лейтенант полиции Роман Даниленко, командир экипажа, обезвредившего "стрелка из Новосельского" Валентина Дорошенко

    "Предварительно у них (полицейских — Ред.) закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, а у Романа еще и травма ноги, возможно перелом", — говорится в сообщении. Правоохранители находятся под наблюдением медиков и прошли обследование.

    В середине февраля работники частного охранного агентства, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с военнослужащим в Одессе, они были задержаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Овощи и фрукты. Архивное фото
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?