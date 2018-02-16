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    В Одессе пьяные охранники избили военного за замечание - СМИ

    (обновлено: )51254
    По данным местного издания, драка произошла утром в пятницу, когда военнослужащий сделал замечание работникам частного охранного агентства, которые "вели себя неподобающе".
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Работники частного охранного агентства, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с военнослужащим в Одессе, они задержаны, сообщает Думская со ссылкой на облуправление полиции.

    Инцидент произошел утром в пятницу.

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    По данным издания, военнослужащий "обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающе".

    Драка началась после того, как он сделал замечание.

    "Завязалась драка, "секьюрити" применили травматическое оружие, в результате чего солдат получил легкие телесные повреждения. Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, задержавшую (двух) дебоширов", — сказано в сообщении.

    В настоящее время хулиганы находятся в отделении полиции.

    Ранее на пляже в Одессе было найдено тело девушки. По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. 

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