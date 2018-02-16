В Одессе пьяные охранники избили военного за замечание - СМИ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Работники частного охранного агентства, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с военнослужащим в Одессе, они задержаны, сообщает Думская со ссылкой на облуправление полиции.

Инцидент произошел утром в пятницу.

По данным издания, военнослужащий "обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающе".

Драка началась после того, как он сделал замечание.

"Завязалась драка, "секьюрити" применили травматическое оружие, в результате чего солдат получил легкие телесные повреждения. Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, задержавшую (двух) дебоширов", — сказано в сообщении.

В настоящее время хулиганы находятся в отделении полиции.

Ранее на пляже в Одессе было найдено тело девушки. По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений.