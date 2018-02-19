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    В Харькове на свадьбе чиновника избили скандальную телеведущую

    (обновлено: )252351
    Телеведущую "Нового канала" Елену Филонову избили во время того, как знаменитость вела трансляцию в социальной сети.
    Елена Филонова
    efilonova

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Накануне на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и телеведущей Евы Субботиной избили телеведущую "Нового канала" Елену Филонову.

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    Об этом сама Филонова сообщила в соцсетях.

    Елена вела трансляцию во время которой рассказала о сути конфликта — к ней подошел мужчина и заявил, что Филонова толкнула его спутницу.

    "Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно, нападать на меня и обижать", — поделилась телеведущая.

    Через несколько секунд в кадре появился обидчик Филоновой и в ответ на нецензурную брань девушки применил к ней силу.

    После инцидента Филонова выложила видео из отделения полиции, где сообщила, что написала на обидчика заявление, сообщает newsroom.kh.ua.

    Видео конфликта можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

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