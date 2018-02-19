В Харькове на свадьбе чиновника избили скандальную телеведущую

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Накануне на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и телеведущей Евы Субботиной избили телеведущую "Нового канала" Елену Филонову.

Об этом сама Филонова сообщила в соцсетях.

Елена вела трансляцию во время которой рассказала о сути конфликта — к ней подошел мужчина и заявил, что Филонова толкнула его спутницу.

"Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно, нападать на меня и обижать", — поделилась телеведущая.

Через несколько секунд в кадре появился обидчик Филоновой и в ответ на нецензурную брань девушки применил к ней силу.

После инцидента Филонова выложила видео из отделения полиции, где сообщила, что написала на обидчика заявление, сообщает newsroom.kh.ua.

Видео конфликта можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.