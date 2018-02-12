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    Рэпер Тимати опубликовал видео ди-джея, избитого российским депутатом

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    Рэпер также опубликовал фото ди-джея, лежащего на больничной койке. Музыкант утверждает, что избивший Smash'а человек является политиком из Перми и руководителем местной федерации единоборств.
    Российский DJ Smash (Андрей Ширман) был избит в Перми
    Фото instagram.com/timatiofficial

    КИЕВ, 12 фев - РИА Новости Украина. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash (Андрея Ширмана) со сломанной челюстью, чтобы "в Москве обратили внимание" на поведение экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который якобы избил диджея.

    Драка с участием DJ Smash произошла 9 февраля в баре в Перми. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор бара Данил Гурьянов. СМИ сообщали, что диджея избил Телепнев, который опроверг эту информацию на своей странице в Facebook. В управлении МВД России по Перми РИА Новости сообщили, что в день драки в отдел полиции №6 из больницы поступило сообщение, что к ним доставлен гражданин 1982 года рождения с травмой.

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    По словам Тимати, Телепнев и его друг, будучи нетрезвыми, сломали диджею челюсть и нанесли черепно-мозговую травму за то, что он "отказался сделать фото на память".

    Рэпер также опубликовал фото Ширмана, лежащего на больничной койке, и видео, на котором диджей, указывая на свою челюсть, рассказывает, что у него сломана кость, и его уже прооперировали.

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    Тимати подчеркнул, что свой пост он написал, чтобы "в Москве обратили внимание на члена региональной партии", а губернатор Пермского края "прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам".

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