Украинка не смогла финишировать в гигантском слаломе на Олимпиаде

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. На Олимпиаде в Пхенчхане во время розыгрыша комплекта медалей в гигантском слаломе украинская горнолыжница Ольга Кныш не смогла финишировать.

Украинка в первой части трассы пропустила ворота и не смогла завершить вторую попытку. После первого заезда Кныш была на 53-й позиции.

Лучшей на старте была американка Микаэла Шиффрин, которая по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 20,02 секунды. Второе место у Рагнхильды Мовинкель (Норвегия), третье — Федерика Бриньоне (Италия).

Для 22-летней Шиффрин это уже второе олимпийское золото в карьере. Первую медаль она взял тала двукратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе "золото" Олимпиады в Сочи в слаломе.

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Ранее сообщалось, что немецкая спортивная пара фигуристов, состоящая из украинки Алены Савченко и француза Брюно Массо, завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.