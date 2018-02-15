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    Украинка принесла Германии олимпийское "золото" в парном катании

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (49)

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    Алена Савченко и Брюно Массо в четверг обновили мировой рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы - 159,31 балла, и стали лучшими с общим результатом 235,90 балла.
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
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    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Немецкая спортивная пара фигуристов, состоящая из украинки Алены Савченко и француза Брюно Массо, завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.

    Савченко и Массо в четверг обновили мировой рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы — 159,31 балла, и стали лучшими с общим результатом 235,90 балла. Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (235,47), третьими стали канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (230,15).

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    Алена Савченко и Бруно Массо

    Представители сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.

    Напомним, украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

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