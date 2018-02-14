Тренды Олимпиады. Двойник Ким Чен Ына напугал северокорейских болельщиц

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Двойник северокорейского лидера Ким Чен Ына напугал группу поддержки команды КНДР. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Винсента Бэвинса.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y — Vincent Bevins (@Vinncent) 14 февраля 2018 г.

​Во время хоккейного матча между женской сборной Японии и объединенной командой Южной Кореи и КНДР двойник, называвший себя Говардом, встал перед корейскими болельщицами и начал танцевать. Охранники из корейской делегации попытались отвести мужчину в сторону и посадить на место. Через какое-то время нарушитель спокойствия удалился.

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Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

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