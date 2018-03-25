Названо количество выходных на майские праздники в Украине

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики Украины опубликовало календарь выходных дней в апреле-мае 2018 года с учетом переносов рабочих в дней.

Известно, что в мае украинцы будут иметь три дополнительных выходных дня: 1, 9 и 28 мая.

День международной солидарности трудящихся — 1 мая приходится на вторник, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельник 30 апреля на субботу, 5 мая. В результате переноса четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — будут выходными.

День Победы 9 мая приходится на среду и, по предварительным данным, также будет выходным днем.

День Святой Троицы в 2018 году выпадает на воскресенье 27 мая, следующий за ним понедельник, 28 мая также будет выходным.

Рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики установило в Украине понедельник 9 апреля выходным днем в связи с празднованием Пасхи 8-го числа.