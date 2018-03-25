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    Названо количество выходных на майские праздники в Украине

    (обновлено: )75620
    День международной солидарности трудящихся - 1 мая приходится на вторник, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельник 30 апреля на субботу, 5 мая. В результате переноса четыре дня подряд - 28, 29, 30 апреля и 1 мая - будут выходными.
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    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики Украины опубликовало календарь выходных дней в апреле-мае 2018 года с учетом переносов рабочих в дней.

    Ужгород
    РИА Новости Украина
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    Известно, что в мае украинцы будут иметь три дополнительных выходных дня: 1, 9 и 28 мая.

    День международной солидарности трудящихся — 1 мая приходится на вторник, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельник 30 апреля на субботу, 5 мая. В результате переноса четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — будут выходными.

    День Победы 9 мая приходится на среду и, по предварительным данным, также будет выходным днем.

    День Святой Троицы в 2018 году выпадает на воскресенье 27 мая, следующий за ним понедельник, 28 мая также будет выходным.

    Рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

    Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики установило в Украине понедельник 9 апреля выходным днем в связи с празднованием Пасхи 8-го числа.

    Кроме того, власти Закарпатской области установили выходным и 2 апреля, так как в регионе 1 апреля широко отмечается католическая Пасха.
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