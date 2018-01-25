В Кабмине задумались над новым праздником

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Новый профессиональный праздник — День работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей Министерство аграрной политики предлагает отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.

"Такое решение было принято сегодня на заседании правительства. Проект документа разработан Минагрополитики по инициативе отраслевых объединений и ассоциаций. В профессиональный праздник будут чествовать работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей, отмечать их достижения и популяризировать украинское садоводство, виноградарство и виноделие", — сообщает Правительственный квартал.

Отмечается, что площади плодово-ягодных насаждений и виноградников составляют в Украине почти 270 000 гектаров (1% от площади с / х угодий).

Напомним, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил ранее, что за год индекс овощной корзины в стране вырос на 22%.