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    Общество

    В Кабмине задумались над новым праздником

    (обновлено: )59611
    Министерство аграрной политики предлагает отмечать День работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей ежегодно во второе воскресенье ноября.
    Виноград. Архивное фото
    frankivchany.if.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Новый профессиональный праздник — День работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей Министерство аграрной политики предлагает отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.

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    "Такое решение было принято сегодня на заседании правительства. Проект документа разработан Минагрополитики по инициативе отраслевых объединений и ассоциаций. В профессиональный праздник будут чествовать работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей, отмечать их достижения и популяризировать украинское садоводство, виноградарство и виноделие",  — сообщает Правительственный квартал.

    Отмечается, что  площади плодово-ягодных насаждений и виноградников составляют в Украине почти 270 000 гектаров (1% от площади с / х угодий). 

    Напомним, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил ранее, что за год индекс овощной корзины в стране вырос на 22%.

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