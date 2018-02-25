Большинство граждан нормально ест только по праздникам - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Около половины киевлян могут покупать деликатесные продукты только по особому случаю — на праздники, дни рождения и тому подобное. Речь идет об икре, дорогих мясных, рыбных, творожных изделиях, тортах и сладостях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SPHERA. Более четверти опрошенных утверждают, что могут приобрести любые деликатесы в любое время, когда им захочется, а 12% респондентов признались, что вообще не могут позволить себе покупать деликатесные продукты.

Озвученную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал доктор социологических наук Александр Шульга.

(текст публикуется на языке оригинала)

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— Дійсно, варто тут зазначити, що наш центр не просто так питав киян, і там ще важливо зазначити вік — від 18 до 65 років включно, тобто це економічно активне, платоспроможне, скажімо так, населення. До 18 років ми не питали і після 65 не питали, оскільки там більше вже пенсіонерів, а у пенсіонерів, ми знаємо, менша купівельна спроможність, на жаль. Тому якщо ми говоримо про Київ, де у нас, як ми знаємо, найвищі середні зарплати в порівнянні з іншими містами України, і говоримо про економічно платоспроможне більш-менш населення в порівнянні з молоддю, зовсім підлітками та зовсім пенсіонерами, то, звісно, не дуже в нас втішні цифри, оскільки порівняна більшість каже, що можуть лише на свята, тобто не коли їм заманеться чи коли заманеться хоча б якій з них, давайте не будемо брати найдорожчу ікру чи там найдорожчі м'ясні вироби, але якісь делікатеси можна ж собі дозволити, коли захочеться. Як бачимо, не всі, далеко не всі, навіть деякі з них можуть собі дозволити, знову ж таки, повторюся, в найбільш економічно найкращій категорії усього населення України.

Де проводилося опитування?

— Тут важливо ще зазначити, що це були не найдорожчі мережі роздрібної торгівлі і не найдешевші. Тобто брався такий середній сегмент, найбільш масовий, де власне більшість з нас купують продукти, тобто там були люди, які пішки приходять, які на авто приїжджають, і випадковим чином вони відбиралися в різних районах Києва і пропорційно опитувалися в різних районах Києва в залежності від зареєстрованої кількості населення, лише кияни, і таким чином ми отримали об'єктивну картину. І знову ж таки, тут іще важливий момент, ми питали людей за допомогою таємної так би мовити скриньки, це — дуже важливий аспект, оскільки, знаєте, часто респондентам ніяково відповідати на деякі питання, в тому числі і про свої політичні вподобання, так само і тут. Наприклад, чоловікам було б важче визнати, що вони не можуть купити те, що вони хочуть, якщо перед ними, наприклад, стоїть інтерв'юер жінка. Аби цього уникнути, ми не ставили це питання таким традиційним способом — який варіант ви обираєте? Респондент обирав його сам, натискав на той варіант, який йому був до подоби, і ми не бачили, що ж він обирає. Таким чином, було більш чесно, тому що на початку було таке пілотажне, ознайомче дослідження, і там просто всі можуть у нас делікатеси купувати. Тоді ми змінили методику, щоб люди могли спокійно, чесно, щиро відповідати, і отримали отакі цифри.

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Щодо політиків, яких Ви вже згадали. Наскільки залежать політичні рейтинги та громадські настрої від фінансового стану населення, від платоспроможності населення? РИА Новости Украина Евгений Котенко Рост цен на продукты питания пробил очередное дно - Дорошенко

— У нас, на жаль, тут ще і не лише платоспроможність, а взагалі наша давня хвороба щодо популізму, він в нас є завжди, тим більше зараз він затребуваний. І якщо раніше, скажімо так, ці 2-3 роки початку каденції і парламенту, і президента, можна було очікувати лише від так би мовити усього спектру опозиційних партій, у нас же ж всі — в опозиції, окрім двох політичних сил, то зараз ми це почуємо і від нашої, скажімо так, провладної верхівки, провладних політичних сил, які також будуть грати в популізм. І вони будуть намагатися усіх залучити на свій бік, і тут меж не буде популізму, насправді. Межі будуть встановлювати опозиція, яка не має жодних меж. Тому там чим більше пообіцяєш, тим краще. А те, що у нас платоспроможність населення за останні роки дійсно впала ще більше, то це факт, і насправді, коли ми питали і до Майдану, і до економічної кризи 2014 року, завжди в нас українці своє економічне становище дев'ять із десяти оцінювали погано.

Не дивлячись на те, що багато хто бідкається на нестачу грошей, на будь-яке свято люди скуповують супермаркети.

— Це правда, і наше дослідження це підтвердило. 41% кажуть, що можуть собі дозволити делікатеси, але на свята. Так, Новий рік — в нас це святе свято, яке називають головним для себе від 80% до 90% респондентів, коли в ієрархії свят ми питали, які свята для вас найважливіші — Новий рік і Різдво Христове. От, будь ласка, вони фактично у нас там йдуть один за одним. Тому тут ніякого протиріччя немає, дійсно 41% кажуть — на Новий рік, на якісь інші свята, на власні особисті свята, особисті свята, День народження. Насправді, у нас лише чи аж 12%, якщо так взяти, не можуть собі дозволити, хоча знову ж таки, підкреслюю, це в нас найбільш порівняно економічна платоспроможна категорія населення, кияни від 18 до 65 років, це найкраща, скажімо так, масова категорія наших громадян з усієї країни.

Як відрізняються зазвичай настрої більш та менш заможних верств населення?

— В нас оцей прошарок заможних, дійсно заможних, якщо брати за всіма суворими об'єктивними критеріями, то ця верства у нас — дуже маленька, там 1-2%, а от якщо ми говоримо про середній клас, то досить в нас таки категорія цікава, і якщо брати класичні визначення як в західних країнах, де класичний середній клас, це в нас можна вважати нині багатими — це люди, які мають чи то будинок, мають кілька машин на сім'ю, мають заощадження, можуть робити заощадження, їздять у відпустку за кордон і так далі, то ця категорія в нас — не така чисельна, і не всіх у нас, хто себе сам відносить до середнього класу, можна дійсно за класичними критеріями відносити до багатих. Я би сказав, що тут трошки в нас розбіжності. І це до питання популізму, так, популізм, патерналізм, вони йдуть одне з одним, за ручку йдуть завжди, і трошки менше в нас — не дуже сильно — його у людей, які відносять себе до середнього класу, трошки більше відповідальність, хоча тут не можна говорити, що от в нас такі молодці середній клас є, який відчуває відповідальність, який не купується на популізм, який аналізує не лише гасла політиків, але і їхні передвиборчі програми, якщо є у них передвиборчі програми у наших політичних сил, і ось на ньому тримається це суспільство. Ні, у нас поки, на жаль, лише він починає утворюватися і дуже-дуже повільно.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние годы украинцы значительно сократили потребление целого ряда продуктов. Так, из-за инфляции со столов исчезли мясо, рыба и колбаса.