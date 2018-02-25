Большинство граждан нормально ест только по праздникам - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы
Около половины киевлян могут покупать деликатесные продукты только по особому случаю — на праздники, дни рождения и тому подобное. Речь идет об икре, дорогих мясных, рыбных, творожных изделиях, тортах и сладостях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SPHERA. Более четверти опрошенных утверждают, что могут приобрести любые деликатесы в любое время, когда им захочется, а 12% респондентов признались, что вообще не могут позволить себе покупать деликатесные продукты.
Озвученную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал доктор социологических наук Александр Шульга.
(текст публикуется на языке оригинала)
Про що свідчать такі результати опитування? Що відбувається з добробутом та купівельною спроможністю населення?
— Дійсно, варто тут зазначити, що наш центр не просто так питав киян, і там ще важливо зазначити вік — від 18 до 65 років включно, тобто це економічно активне, платоспроможне, скажімо так, населення. До 18 років ми не питали і після 65 не питали, оскільки там більше вже пенсіонерів, а у пенсіонерів, ми знаємо, менша купівельна спроможність, на жаль. Тому якщо ми говоримо про Київ, де у нас, як ми знаємо, найвищі середні зарплати в порівнянні з іншими містами України, і говоримо про економічно платоспроможне більш-менш населення в порівнянні з молоддю, зовсім підлітками та зовсім пенсіонерами, то, звісно, не дуже в нас втішні цифри, оскільки порівняна більшість каже, що можуть лише на свята, тобто не коли їм заманеться чи коли заманеться хоча б якій з них, давайте не будемо брати найдорожчу ікру чи там найдорожчі м'ясні вироби, але якісь делікатеси можна ж собі дозволити, коли захочеться. Як бачимо, не всі, далеко не всі, навіть деякі з них можуть собі дозволити, знову ж таки, повторюся, в найбільш економічно найкращій категорії усього населення України.
Де проводилося опитування?
— Тут важливо ще зазначити, що це були не найдорожчі мережі роздрібної торгівлі і не найдешевші. Тобто брався такий середній сегмент, найбільш масовий, де власне більшість з нас купують продукти, тобто там були люди, які пішки приходять, які на авто приїжджають, і випадковим чином вони відбиралися в різних районах Києва і пропорційно опитувалися в різних районах Києва в залежності від зареєстрованої кількості населення, лише кияни, і таким чином ми отримали об'єктивну картину. І знову ж таки, тут іще важливий момент, ми питали людей за допомогою таємної так би мовити скриньки, це — дуже важливий аспект, оскільки, знаєте, часто респондентам ніяково відповідати на деякі питання, в тому числі і про свої політичні вподобання, так само і тут. Наприклад, чоловікам було б важче визнати, що вони не можуть купити те, що вони хочуть, якщо перед ними, наприклад, стоїть інтерв'юер жінка. Аби цього уникнути, ми не ставили це питання таким традиційним способом — який варіант ви обираєте? Респондент обирав його сам, натискав на той варіант, який йому був до подоби, і ми не бачили, що ж він обирає. Таким чином, було більш чесно, тому що на початку було таке пілотажне, ознайомче дослідження, і там просто всі можуть у нас делікатеси купувати. Тоді ми змінили методику, щоб люди могли спокійно, чесно, щиро відповідати, і отримали отакі цифри.
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Щодо політиків, яких Ви вже згадали. Наскільки залежать політичні рейтинги та громадські настрої від фінансового стану населення, від платоспроможності населення?
— У нас, на жаль, тут ще і не лише платоспроможність, а взагалі наша давня хвороба щодо популізму, він в нас є завжди, тим більше зараз він затребуваний. І якщо раніше, скажімо так, ці 2-3 роки початку каденції і парламенту, і президента, можна було очікувати лише від так би мовити усього спектру опозиційних партій, у нас же ж всі — в опозиції, окрім двох політичних сил, то зараз ми це почуємо і від нашої, скажімо так, провладної верхівки, провладних політичних сил, які також будуть грати в популізм. І вони будуть намагатися усіх залучити на свій бік, і тут меж не буде популізму, насправді. Межі будуть встановлювати опозиція, яка не має жодних меж. Тому там чим більше пообіцяєш, тим краще. А те, що у нас платоспроможність населення за останні роки дійсно впала ще більше, то це факт, і насправді, коли ми питали і до Майдану, і до економічної кризи 2014 року, завжди в нас українці своє економічне становище дев'ять із десяти оцінювали погано.
Не дивлячись на те, що багато хто бідкається на нестачу грошей, на будь-яке свято люди скуповують супермаркети.
— Це правда, і наше дослідження це підтвердило. 41% кажуть, що можуть собі дозволити делікатеси, але на свята. Так, Новий рік — в нас це святе свято, яке називають головним для себе від 80% до 90% респондентів, коли в ієрархії свят ми питали, які свята для вас найважливіші — Новий рік і Різдво Христове. От, будь ласка, вони фактично у нас там йдуть один за одним. Тому тут ніякого протиріччя немає, дійсно 41% кажуть — на Новий рік, на якісь інші свята, на власні особисті свята, особисті свята, День народження. Насправді, у нас лише чи аж 12%, якщо так взяти, не можуть собі дозволити, хоча знову ж таки, підкреслюю, це в нас найбільш порівняно економічна платоспроможна категорія населення, кияни від 18 до 65 років, це найкраща, скажімо так, масова категорія наших громадян з усієї країни.
Як відрізняються зазвичай настрої більш та менш заможних верств населення?
— В нас оцей прошарок заможних, дійсно заможних, якщо брати за всіма суворими об'єктивними критеріями, то ця верства у нас — дуже маленька, там 1-2%, а от якщо ми говоримо про середній клас, то досить в нас таки категорія цікава, і якщо брати класичні визначення як в західних країнах, де класичний середній клас, це в нас можна вважати нині багатими — це люди, які мають чи то будинок, мають кілька машин на сім'ю, мають заощадження, можуть робити заощадження, їздять у відпустку за кордон і так далі, то ця категорія в нас — не така чисельна, і не всіх у нас, хто себе сам відносить до середнього класу, можна дійсно за класичними критеріями відносити до багатих. Я би сказав, що тут трошки в нас розбіжності. І це до питання популізму, так, популізм, патерналізм, вони йдуть одне з одним, за ручку йдуть завжди, і трошки менше в нас — не дуже сильно — його у людей, які відносять себе до середнього класу, трошки більше відповідальність, хоча тут не можна говорити, що от в нас такі молодці середній клас є, який відчуває відповідальність, який не купується на популізм, який аналізує не лише гасла політиків, але і їхні передвиборчі програми, якщо є у них передвиборчі програми у наших політичних сил, і ось на ньому тримається це суспільство. Ні, у нас поки, на жаль, лише він починає утворюватися і дуже-дуже повільно.
Напомним, ранее сообщалось, что за последние годы украинцы значительно сократили потребление целого ряда продуктов. Так, из-за инфляции со столов исчезли мясо, рыба и колбаса.