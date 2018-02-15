Порошенко едет в Литву на праздник

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, полетит в Литву, которая будет отмечать 100-летие независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

"Шестнадцатого февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую республику с целью участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, визит состоится по приглашению президента Литвы Дали Грибаускайте.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие главы европейских государств, а также руководители институтов ЕС, сообщает пресс-служба.

При этом об участии Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, пресс-служба пока не сообщает. Ранее сообщалось, что в рамках Мюнхенской конференции планируется встреча глав МИД "нормандской четверки".

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года на командировки президента Украины Петра Порошенко за границу было потрачено свыше 11 миллионов 131,5 тысяч гривен. На авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом ушло 14 миллионов 717,5 тысяч гривен.