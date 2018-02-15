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    Политика

    Порошенко едет в Литву на праздник

    (обновлено: )10103
    Визит состоится по приглашению президента Литвы Дали Грибаускайте. Ожидается, что в мероприятиях в честь 100-летия независимости страны примут участие главы европейских государств, а также руководители институтов ЕС.
    Визит Порошенко в Литву
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, полетит в Литву, которая будет отмечать 100-летие независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Шестнадцатого февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую республику с целью участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, визит состоится по приглашению президента Литвы Дали Грибаускайте.

    Ожидается, что в мероприятиях примут участие главы европейских государств, а также руководители институтов ЕС, сообщает пресс-служба.

    При этом об участии Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, пресс-служба пока не сообщает. Ранее сообщалось, что в рамках Мюнхенской конференции планируется встреча глав МИД "нормандской четверки".

    Как сообщалось ранее, с начала 2017 года на командировки президента Украины Петра Порошенко за границу было потрачено свыше 11 миллионов 131,5 тысяч гривен. На авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом ушло 14 миллионов 717,5 тысяч гривен.

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