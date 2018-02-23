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    В России во время праздника водитель сбил людей на тротуаре, есть жертвы

    (обновлено: )268
    Водитель автомобиля Honda CR-V, который вечером в пятницу выехал на тротуар в Новосибирске и сбил пешеходов, в том числе двоих насмерть, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщил представитель ГУМВД по региону.
    Водитель в Новосибирске сбил людей на тротуаре
    "АСТ-54" во ВКонтакте

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Honda CR-V вечером в пятницу по неизвестной причине выехал на тротуар, где шли пешеходы: погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

    "Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине "скорой помощи". Также, по предварительным данным, три человека пострадали – двое взрослых и ребенок", — сообщил собеседник агентства.

    На месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося.

    "АСТ-54" во ВКонтакте
    Водитель в Новосибирске сбил людей на тротуаре

    В полиции не стали комментировать информацию, которую обсуждают очевидцы в соцсетях, что водитель иномарки якобы засмотрелся на праздничный салют и поэтому выехал на тротуар. "Причины выясняются", — отметили в главке.

    Водитель автомобиля Honda CR-V, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

    Во время инцидента в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества.

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    "По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар. С ним работают сотрудники полиции", — заявил собеседник агентства.

    В полиции добавили, что, по уточненным данным, среди троих пострадавших нет детей. Это трое взрослых, их увезла машина "скорой помощи".

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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