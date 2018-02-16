В Украине появился новый праздник 16 февраля

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Минобороны определил 16 февраля профессиональным праздником военных журналистов Вооруженных сил Украины. Об этом этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Отныне, согласно приказу министра обороны Украины, бойцов информационного фронта, которые служат в украинской армии, ежегодно 16 февраля будут поздравлять по случаю Дня военного журналиста Украины", – говорится в сообщении.

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Министр обороны Степан Полторак на своей в Facebook поздравил военных журналистов с профессиональным праздником.

"Это заслуженное чествование мужества и героизма военных журналистов, которые с первых дней вражеской агрессии были рядом с нашими военнослужащими в горячих местах украинского сопротивления. И подвиг украинского солдата трагически и символически переплелся с миссией военного журналиста, также способного на самопожертвование ради мирной и успешной перспективы для собственной страны", — написал министр.