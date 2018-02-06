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    Старт новой сессии. Рада заработала после праздников

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    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во вторник торжественно открыл восьмую сессию парламента восьмого созыва, работа которой продлится до 13 июля 2018 года
    Заседание Верховной Рады, 6 февраля 2018
    facebook.com/bogdanbortakov

    В открытии сессии Рады принимают участие члены Кабинета министров во главе с премьером страны Владимиром Гройсманом, представители органов центральной власти, а также главы дипломатических представительств иностранных государств, передает корреспондент РИА Новости.

    Ожидается, что в ходе новой сессии депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о создании Антикоррупционного суда Украины, что является одним из требований МВФ для предоставления очередного транша кредитования, также Рада планирует заняться рядом кадровых вопросов — в частности, назначить руководство Нацбанка и обновить состав Центризбиркома.

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    На первом заседании новой сессии депутаты намерены разблокировать подписание закона о реинтеграции Донбасса, а также обратиться с заявлением к польскому парламенту по закону, который предполагает запрет "бандеровской идеологии".

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