Старт новой сессии. Рада заработала после праздников

В открытии сессии Рады принимают участие члены Кабинета министров во главе с премьером страны Владимиром Гройсманом, представители органов центральной власти, а также главы дипломатических представительств иностранных государств, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что в ходе новой сессии депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о создании Антикоррупционного суда Украины, что является одним из требований МВФ для предоставления очередного транша кредитования, также Рада планирует заняться рядом кадровых вопросов — в частности, назначить руководство Нацбанка и обновить состав Центризбиркома.
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На первом заседании новой сессии депутаты намерены разблокировать подписание закона о реинтеграции Донбасса, а также обратиться с заявлением к польскому парламенту по закону, который предполагает запрет "бандеровской идеологии".
У #Рада8 відбулося урочисте відкриття восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання⏯️https://t.co/CMC4eUHkqw pic.twitter.com/49MYxzzPwp— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 февраля 2018 г.