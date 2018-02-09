Масленица на подходе. Где в Киеве отметить веселый праздник

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Масленичная неделя начинается уже в будущий понедельник, 12 февраля.

Издавна Масленицу люди любили и много в эти дни веселились, пели песни. На Руси праздник называли: "перепелочкой", "касаточкой", "целовальницей", "объедухой". В это неделю катались на лошадях, с ледяных горок, прыгали через костер.

Основное угощение Масленицы и ее главный символ — блины, которые символизируют солнце.

Праздновать Масленицу будут по всей стране. В Киеве во многих парках пройдут массовые гулянья, концерты и выступления ансамблей народной самодеятельности, пишет "Корреспондент".

В последний день масляничной недели массовые мероприятия запланированы в музее "Пирогово". 18 февраля в 13.00 начнутся конкурсы, выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы по лепке вареников и выпекании блинов. Организаторы праздника "Украинская масленица" обещают множество конкурсов, а в конце дня в 16.00 сжигание чучела зимы.

Стоимость входа — 50 грн.

Адрес: Киев, ул. Академика Тронько

В парке "Феофания" развлечения "Широкой масленицы" пройдут 17-18 февраля начиная с 12.00. Угощать гостей будут борщом, блинами и другими вкусностями. Можно будет поучаствовать в боях на мешках, хороводах, мастер-классах, покататься на аттракционах.

Стоимость входа: 20 грн.

Адрес: Киев, ул. Академика Лебедева,32

В НК "Экспоцентр Украины" 17-18 февраля пройдет "Наливка фест" — фестиваль-дегустация блинчиков и напитков украинских производителей.

Стоимость: свободный

Адрес: Киев, пр-т Глушкова, 1

Отметить Масленицу можно будет в выходные в парке Киевская Русь. Организаторы обещают лучшее шоу в Украине. В программе: конно-трюковые шоу, ритуалы, "Масляничный вертеп", спецэффекты и файер-шоу. Здесь планируют сжечь с помощью огненных стрел самое большое чучело зимы в стране. На территории парка можно заночевать в хостеле или гостинице.

Стоимость: дети — 50 грн, взрослые — 100 грн.

Адрес: Киевская область, с. Копачив.

В центре Киева на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке запланирован большой праздник. Перед гостями выступят KISHE, Мята, Виталий Козловский, BRO (Borisenko Brothers), SONYA KAY, TARABAROVA, Оля Цибульская, OLEYNIK, Адриана, BIG BOSS и многие другие. Будет работать детская зона, аллея мастеров хендмейда, сноутюбинг, сферический кинотеатр, рыцарские турниры и фестиваль цветных блинов.

Стоимость: в субботу — 50 грн, в воскресенье — 70 грн.