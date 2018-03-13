Спецкор: День Карпатской Украины должен стать праздником всей Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На Закарпатье 15 марта теперь будет выходным. А все потому, что это день создания Карпатской Украины. Решение о том, что 15 марта в честь этого праздника теперь будет выходным, опубликовала пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации. Его в свою очередь, подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Добавим, что 15 марта 1939 года сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял Конституцию. В ней было указано, что государственный язык — украинский, государственный флаг — сине-желтый, герб — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимн — "Ще не вмерла Україна". Это одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, а потому Геннадий Москаль считает, что этот день заслуживает того, чтобы быть выходным.

Как на Закарпатье готовятся к этому празднику, и какая в целом ситуация в регионе, рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки дійсно важливе для регіону свято — день створення Карпатської України?

— Це другий рік, коли Закарпаття має додатковий вихідний 15 березня, однак пов'язаний він скоріше не зі святковою певною подією, а все ж таки з пам'ятною датою. Тому що 15 березня 1939 року, коли було проголошено створення незалежної держави Карпатської України, відбувся досить масштабний бій, і на Красному Полі, де зараз створено великий меморіальний комплекс, відбувся нерівний бій між січовиками Карпатської України і армією Угорського Королівства. Тоді полягло дуже багато захисників саме української державності в межах Закарпаття нинішнього. Щороку на Закарпатті доволі масово і досить тривало відзначають цю дату. От власне сьогодні почалися ці заходи і в Хусті, який був столицею Карпатської України, відбувається фестиваль стрілецької патріотичної пісні "Красне поле". Вже 15 березня відбудеться традиційна хода в межах центра Ужгорода до пам'ятника президенту Карпатської України, герою України, що вже визначилося в сучасній історії — Августину Волошину. Наступного року матимемо ювілейну дату — 80-та річниця створення Карпатської України. В Закарпатській ОДА говорять про те, що ця ініціатива, яка була внесена Москалем, буде тривати, зазначивши, якщо він залишиться на цій посаді і наступного року, то він не забуде про цю дату, і це знову буде вихідним для закарпатців.

goloskarpat.info Апокалиптическая гроза на Закарпатье

Окрім того, цього року відкриють меморіальну дошку Олегу— видатному письменнику, функціонеру Карпатської України, сину видатного українського письменника Олександра. І вже почне Закарпаття готуватися до ювілею наступного року, готуються до виходу певні книжки, буде набагато масовіше відзначення в Ужгороді та на Красному полі біля Хуста. А ще цього року обіцяють презентувати фільм "Горе і біль Карпатської України", який підготувало обласне телебачення. І власне силами місцевих журналістів, місцевих каналів ця ідея популяризуватиметься серед населення Закарпатської області . Але сподіваються, що до цього долучаться і сусідні регіони, тому що дійсно це досить сумна сторінка в історії, але певна переможна сторінка в будівництві української державності уже сучасної.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Ужгороді вже почали працювати спостерігачі ОБСЄ. Чи дійсно це так?

— Інформацію про те, що вона вже почала функціонувати, місцева влада не підтверджує. Водночас і досі обласна державна адміністрація наполягає на тому, що ця місія є абсолютно недоречною на Закарпатті. І тут, скоріше, не до ситуації на Закарпатті апелюють, а до ставлення взагалі до ОБСЄ. Тому що досвід співпраці з цією організацією нинішнього керівника ОДА вже є в межах Луганської облдержадміністрації. Москаль заявляв про те, що це абсолютно не корисна діяльність, вона ні до чого не призвела і не продемонструвала свою дієвість. Власне з цього, вочевидь, і виходить в оцінці перспектив заснувань такої місії на Закарпатті. Про це говорять не вперше, розмови почалися ще в грудні минулого року, тоді апелювали до ситуації з мовною статтею нашого закону "Про освіту", і тоді до речі також Сійярто заявляв про те, що треба направити моніторингову місію ОБСЄ на Закарпаття. То тоді це підтримали, в принципі, політики Угорщини, але це нічим не завершилося. І новий щабель таких переговорів і таких заяв почався на початку лютого цього року, коли відбулася перша спроба підпалу угорського товариства в Ужгороді.

Власне представники ОБСЄ присутні і зараз в Ужгороді, вони були присутні на суді, коли обирали запобіжний захід підозрюваним щодо другого підпалу, який стався 27 лютого. Представники місії ОБСЄ з сусіднього регіону, з Івано-Франківщини, зустрічалися з керівництвом обласної Закарпатської ради, але тоді не йшлося про створення відповідної місії на Закарпатті. А також представники ОБСЄ зустрічалися з працівниками прокуратури і поліції Закарпатської області, тоді на порядку денному першим питанням стояло розслідування справи про підпал товариства угорської культури Закарпаття. А ось про місію почали говорити близько 2-3 днів тому. Була заява від товариства угорської культури Закарпаття, де йшлося про те, що вони підтримують ініціативу ОБСЄ з запровадження постійної моніторингової місії в межах Закарпатської області. Однак, офіційної інформації від ОБСЄ поки ніхто не бачив.

Днями Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що у зв'язку з підвищенням температури повітря і таненням снігових покривів в горах на Закарпатті прогнозують коливання рівнів води і в Закарпатській області очікуються підтоплення. Через це навіть оголошували штормове попередження. Чи є все ще загроза підтоплення?

Mukachevo.net Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья

— На разі прогнозів щодо паводку немає, тобто коливання води — це одна справа, інша справа — наскільки втримаються береги чи втримають вони воду. Вони після грудневого паводку були украплені, на разі ми спостерігали навіть в Ужгороді значне підвищення рівню води. Прогнози дійсно не надто весняні, вони більше схожі на сувору осінь, дощить у нас уже третій день, а на завтра прогнозують в обласному центрі грози, в горах — штормове попередження через третій значний рівень лавинної небезпеки, тому що сніг дійсно починає танути, він починає ставати важчим, не втримується на крутих схилах Карпат, і, звичайно, що є великий ризик того, що сніг буде зриватися і важким таким обсягом сходити вниз. Але це досить тривалі відстані, тобто про те, що лавина дістанеться до передгір'я звичайно, що не йдеться. І прогноз, що це буде дійсно паводок з підтопленнями — це один з варіантів, до якого готуються водники, ДСНСники краю і говорять вони про те, що вони готові до такого перебігу подій з погодою.

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Ранее политолог-международник Антон Кучухидзе заявлял, что вопрос введения миссии ОБСЕ на Закарпатье решен еще в 2014 году.

А замглавы правления совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор отметил, что Нацполиция на Закарпатье справляется с защитой венгров и без ОБСЕ.