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    Фотоленты

    День слона в Таиланде: праздник по всему королевству

    (обновлено: )56
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha
    День слона в Таиланде
    REUTERS Athit Perawongmetha

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    День слона в Таиланде — один из самых значимых национальных праздников, так как в истории этой страны переоценить роль этих животных очень непросто. Издавна они были добрыми помощниками тайцев: помогали строить города и храмы, сражались вместе с тайцами в войнах, а в настоящее время слоны помогают привлечь в Таиланд туристов.

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    Ежегодно 13 марта по всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные обеды.

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