В Таиланде задержали десять россиян за нелегальный "секс-тренинг"

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Десять россиян, включая "секс-гуру" Александра Кириллова, выступающего под псевдонимом Алекс Лесли, задержаны полицией Таиланда в воскресенье поздно вечером в одной из гостиниц в курортном городе Паттайя во время проведения нелегального "секс-тренинга", сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхао Сот".

По данным газеты "Комсомольская правда", вместе с Кирилловым была задержана Анастасия Вакушевич ("Настя Рыбка").

Задержанным предъявлены обвинения в нелегальном въезде в Таиланд, нахождении в стране после окончания действия виз, а также работе на территории Таиланда без официального разрешения, говорится в сообщении.

Все десять задержанных выступали на тренинге в качестве "преподавателей" соблазнения и сексуальной техники. "Слушатели" тренинга, 43 россиянина и россиянки, были отпущены полицией после допроса, на котором они показали, что тренинг был платный, и каждый из них заплатил "секс-гуру" по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.

Источник в полиции Паттайи сообщил РИА Новости, что задержание было произведено в гостинице "Ибис Отель" в 23.00 в воскресенье.

"Тренинг рекламировался в Интернете, и то, что реклама была на русском языке, не помешало нам выяснить, где именно он проходит", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что список задержанных полиция пока СМИ не передавала, так как идет следствие, но "гуру" Алекс Лесли "среди них точно есть".

"Это было большим заблуждением считать, что никто в Таиланде не прочтет сайт Лесли на русском языке. У нас уже немало знатоков русского, даже в полиции", — сказал РИА Новости Нитипум Наваратна, известный таиландский газетный и телевизионный обозреватель и выпускник аспирантуры Московского университета.

"Реклама тренинга, который проходит в "мировой столице секса, Паттайе", для тайцев совершенно возмутительна. Прилагаются огромные усилия, чтобы изменить имидж Паттайи, которая уже стала в большей степени городом семейного туризма, чем местом, куда приезжают развлекаться одинокие мужчины. А тут идет такая реклама и проходят такие тренинги, которые портят не только имидж Паттайи и Таиланда, но и имидж российского туриста в Паттайе и Таиланде!", — сказал он.

Таиландские СМИ уже писали о группе Алекса Лесли в сентябре прошлого года, и тогда по таиландским соцсетям прошла волна возмущения, однако в тот момент никакой активности группы в Паттайе не наблюдалось, рассказал Наваратна.

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"Сегодня уже начинается массовый перепост сообщений прессы о задержании Лесли в тайскоязычных социальных сетях, и к этим сообщениям "приклеивают" и сентябрьские статьи из газет "Кхао Сот" и "Тхаи Рат", и более поздние публикации, а также ссылки на видеокотент сайта Алекса Лесли", — сообщил он.