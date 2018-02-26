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    Настя Рыбка будет депортирована из Таиланда после "секс-тренинга" - дипломат

    (обновлено: )39020
    Заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов в комментарии рассказал, что секс-тренинг был организован с нарушением законодательства Таиланда, всех задержанных ожидает суд и депортация.
    Алекс Лесли и Настя Рыбка (на фото - пара слева) на секс-тренинге в Таиланде
    Фото Tac Pattaya

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Задержанных в Паттайе организаторов нелегального "секс-тренинга" Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), ждет суд и депортация из Таиланда, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

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    CARL DE SOUZA / AFP
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    "Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил дипломат.

    "По словам полицейских, всех задержанных ожидает суд и депортация из Таиланда", — добавил он.

    Консул также сообщил со слов полицейских, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях – тем, у кого они есть.

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