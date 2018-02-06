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    В мире

    Украинского туриста в Таиланде порезал ножом разозлившийся матрос

    (обновлено: )35612
    Гражданин Украины 24-летний Виталий Кузьмичов в компании других туристов возвращался на скоростном катере на Пхукет. Между ним и матросом судна произошел конфликт, который перерос в поножовщину.
    Украинец Виталий Кузьмичов получил ранение в Таиланде
    Фото "Новости Пхукета"

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Гражданин Украины Виталий Кузьмичов получил ножевое ранения во время туристической прогулки на катере между островами Пхукет и Пхи-Пхи.

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    По информации тайских СМИ, 24-летний Кузьмичов был ранен, когда в компании других туристов возвращался на скоростном катере на Пхукет. Между ним и членом экипажа судна Танакорном Сэчаной произошел некий конфликт.

    "Когда спидбот приблизился к пирсу Ао-По, 25-летний член экипажа Танакорн Сэчана нанес удар ножом господину Кизьмичеву, с которым у него возник спор. Как только судно подошло к пирсу, Танакорн Сэчана скрылся", – заявил капитан Пичитчайнимет изданию "Новости Пхукета".

    Капитан предположил, что между мужчинами могло возникнуть недопонимание из-за языкового барьера: "Мы полагаем, что Танакорн был зол, потому что думал, что господин Кузьмичов оскорбил его родителей. Однако сам господин Кузьмичов сообщил туристической полиции, что этого не делал. Мы подозреваем, что недопонимание произошло из-за языкового барьера", – отметил Пичитчайнимет.

    Позднее нападавший явился в полицейский участок. Ему были предъявлены обвинения в нападении, повлекшем за собой телесные травмы.

    Напомним, в январе не менее 16 человек пострадали в результате взрыва моторной лодки неподалеку от острова Пхи-пхи в Таиланде. Взрыв на скоростном катере произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхи-пхи. На борту лодки находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей.

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