На праздники в Украине резко потеплеет, однако пройдут дожди

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Украине 8-11 марта значительно потеплеет, однако почти на всей территории страны пройдет дождь со снегом, Укргидрометцентр.

В четверг, 8 марта, в восточным и северо-восточных областях Украины ожидается выпадение дождя со снегом, в остальных регионах – тепло и сухо.

Жителей Западной Украины ждет ясная погода, температура днем от плюс 5-11 градусов.

На Востоке ожидаются дожди со снегом, дневная температура воздуха от нуля до плюс 5 градусов.

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях прогнозируются осадки в виде дождя со снегом. Там температура будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.

В северной части Украины синоптики обещают снег с дождем: он пройдет в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.

На юге Украины без осадков, температура поднимется до плюс 6-14 градусов.

В Киеве 8 марта ожидается снег с дождем, температура воздуха плюс 1-3 градуса.

Ранее было выпущено штормовое предупреждение для Закарпатской области: там обещали существенное ухудшение погоды, сильные осадки в виде дождя, с переходом в мокрый снег, в горах — снег.