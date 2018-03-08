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    Общество

    На праздники в Украине резко потеплеет, однако пройдут дожди

    (обновлено: )20320
    Синоптики обещают украинцам на выходные дни теплую погоду, однако 8 марта практически на всей территории Украины пройдут дожди или дождь со снегом. Тепло и сухо будет только на юге.
    Женщина с зонтиком. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Украине 8-11 марта значительно потеплеет, однако почти на всей территории страны пройдет дождь со снегом, Укргидрометцентр.

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    REUTERS Mark Meyer
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    В четверг, 8 марта, в восточным и северо-восточных областях Украины ожидается выпадение дождя со снегом, в остальных регионах – тепло и сухо.

    Жителей Западной Украины ждет ясная погода, температура днем от плюс 5-11 градусов.

    На Востоке ожидаются дожди со снегом, дневная температура воздуха от нуля до плюс 5 градусов.

    В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях прогнозируются осадки в виде дождя со снегом. Там температура будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.

    В северной части Украины синоптики обещают снег с дождем: он пройдет в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.

    На юге Украины без осадков, температура поднимется до плюс 6-14 градусов.

    В Киеве 8 марта ожидается снег с дождем, температура воздуха плюс 1-3 градуса.

    Ранее было выпущено штормовое предупреждение для Закарпатской области: там обещали существенное ухудшение погоды, сильные осадки в виде дождя, с переходом в мокрый снег, в горах — снег.

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