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    Общество

    На юге Украины объявлено штормовое предупреждение: снег, ветер и гололед

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    Украина остановилась в снежных заносах (274)

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    Синоптики сообщают, что в воскресенье, 4 марта, Одесская и Херсонская области вновь окажутся в эпицентре непогоды. Жителям южных регионов следует готовиться к ветрам, снегу и гололеду.
    Снегопад в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. На воскресенье, 4 марта, сразу в двух южных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

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    В  Одессе и области ночью и днем гололедица. Скорость северо-западного ветра будет лостигать 5-10 м/с.

    Температура воздуха ночью упадет до 10 градусов мороза, а днем минус 2-4 градуса.

    В Херсонской области ожидаются морозы до минус 6 градусов. Холода будут сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя, заявил изданию kherson.net.ua начальник Херсонского областного гидрометцентра Юрий Кирияк.

    По его словам, в регионе 7 – 8 марта в область придет новый циклон, который принесет сильные дожди при температуре около нуля градусов.

    Ранее ГСЧС Украины сообщала, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 63 населенных пункта в восьми областях остались без электроснабжения.

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