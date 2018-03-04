На юге Украины объявлено штормовое предупреждение: снег, ветер и гололед

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. На воскресенье, 4 марта, сразу в двух южных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

В Одессе и области ночью и днем гололедица. Скорость северо-западного ветра будет лостигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью упадет до 10 градусов мороза, а днем минус 2-4 градуса.

В Херсонской области ожидаются морозы до минус 6 градусов. Холода будут сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя, заявил изданию kherson.net.ua начальник Херсонского областного гидрометцентра Юрий Кирияк.

По его словам, в регионе 7 – 8 марта в область придет новый циклон, который принесет сильные дожди при температуре около нуля градусов.

Ранее ГСЧС Украины сообщала, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 63 населенных пункта в восьми областях остались без электроснабжения.