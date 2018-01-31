Ураганный ветер. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве до конца суток 31 января ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что январь завершается небольшим похолоданием в Украине.