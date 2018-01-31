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    Ураганный ветер. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

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    В Гидрометцентре предупредили об ураганном ветре в Киеве, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. КГГА советует избегать нахождения вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
    Cнегопад в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве до конца суток 31 января ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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    Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

    все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

    если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

    в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

    избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что январь завершается небольшим похолоданием в Украине.

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