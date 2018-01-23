В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В течение 23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь. Налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

24 января на дорогах страны гололедица, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м / с; ночью и утром в Карпатах туман, видимость 200-500 м.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 23 января остаются обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях.