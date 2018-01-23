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    Общество

    В Украине объявлено штормовое предупреждение

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (141)

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    По информации ГСЧС, 23 и 24 января в Украине ожидаются сложные погодные условия, на дорогах страны гололедица, осадки в виде мокрого снега.
    Снегопад в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В течение 23 января в  Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua
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    Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь. Налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

    Усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

    24 января на дорогах страны гололедица, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м / с; ночью и утром в Карпатах туман, видимость 200-500 м.

    Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 23 января остаются обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях.

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