В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В результате перемещения активного циклона в субботу, 3 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение.

Так, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильный снег, метели; в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях — сильный снег с дождем, сообщает gismeteo.ua.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью прогнозируется налипание мокрого снега и гололед.

Кроме того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.