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    В Украине объявлено штормовое предупреждение

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    Украина остановилась в снежных заносах (255)

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    Сообщается, что сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства.
    Снегопад в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В результате перемещения активного циклона в субботу, 3 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение.

    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро

    Так, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильный снег, метели; в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях — сильный снег с дождем, сообщает gismeteo.ua.

    В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью прогнозируется налипание мокрого снега и гололед.

    Кроме того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

    Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

    В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

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