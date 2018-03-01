Снегопад в Харькове: люди толкают троллейбусы и едут на снегоходах

В ночь на 1 марта в Харькове и области выпало большое количество снега. Высота снежного покрова достигает 25 см, в местах заносов — до полутора метров.

По информации Харьковского регионального гидрометеорологического центра, скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до минус 3-8 градусов. Снег продолжает идти, местами — метель.

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Из-за большого количества осадков работа общественного транспорта в Харькове нарушена. Есть случаи, когда пассажиры руками выталкивали троллейбус из снежного заноса.

В центре города был замечен мужчина на снегоходе.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что вслед за циклоном 1 марта придет следующий циклон — 3 марта. Она предупреждает, что плохая погода и осадки продлятся еще несколько дней.

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