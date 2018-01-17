Синоптики объявили на юге Украины штормовое предупреждение

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на юге Украины, сообщают "Українські новини".

Как заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, штормовое предупреждение объявлено в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

"Наибольшая скорость ветра, которая будет достигать критериев стихийного явления, ожидается на территории южных областей Украины и будет достигать 25-28 м/с", – сказал он.

По словам Кульбиды, во всех областях Украины, кроме западных и Житомирской области, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а местами – до 21-24 м/с.

Напомним, в последние дни Украину заваливает снегом — в страну наконец-то пришла настоящая зима.