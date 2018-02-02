наверх
02.02.201819:30
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В трех областях Украины объявлено штормовое предупреждение

    (обновлено: )37620
    По данным ГСЧС, в субботу ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Самые смелые на свете китайские снегоочистители. Видео
    Канал 香港01 на Youtube
    Самые смелые на свете китайские снегоочистители
    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на субботу, 3 февраля, объявила штормовое предупреждение в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    По данным ГСЧС, в субботу ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с.

    На севере страны завтра, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается дождь, местами со снегом, температура до 2 градусов тепла.

    На востоке будет сухо и солнечно с температурой в 5,6 градусов тепла.

    На юге в субботу также солнечно, до 11 градусов тепла.

    В Киеве дождь, температура до 1 градуса тепла.

    Отметим, что в последние дни в Украине заметно потеплело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает