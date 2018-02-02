В трех областях Украины объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на субботу, 3 февраля, объявила штормовое предупреждение в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ГСЧС, в субботу ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с.

На севере страны завтра, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается дождь, местами со снегом, температура до 2 градусов тепла.

На востоке будет сухо и солнечно с температурой в 5,6 градусов тепла.

На юге в субботу также солнечно, до 11 градусов тепла.

В Киеве дождь, температура до 1 градуса тепла.

Отметим, что в последние дни в Украине заметно потеплело.