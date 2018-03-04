В Кривом Роге из-за снега обрушилась крыша, под завалами мужчина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Кровля одноэтажного здания цеха в городе Кривой Рог обрушилась из-за снега, под завалами находится один человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В городе Кривой Рог в 21.14 в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте…, от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Под завалом конструкций находится один человек, который чистил крышу от снега", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на утром воскресенья человека пока не нашли, продолжаются поисково-спасательные работы. На месте работают 10 единиц техники и более 50 человек.

Напомним, согласно заявлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей стране.