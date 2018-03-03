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    Снежная лавина накрыла сразу пятерых лыжников во Франции

    (обновлено: )38
    Трем лыжникам удалось выбраться самостоятельно. В настоящий момент спасатели готовятся к проведению операции по поиску двух пропавших.
    Схождение лавины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 3 марта, во французских Пиренеях сошла лавина, которая накрыла пятерых лыжников, сообщает телеканал CNews.

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    По данным СМИ, в настоящий момент два человека числятся пропавшими без вести.

    Лавина сошла недалеко от местечка Араньюэт (департамент Верхние Пиренеи) на границе Франции и Испании.

    Как уточняет телеканал LCI, трем лыжникам удалось выбраться самостоятельно. В настоящий момент спасатели готовятся к проведению операции по поиску двух пропавших.

    Напомним, в феврале возле Рима на горно-лыжном курорте Campo Felice из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован.

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