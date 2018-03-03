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    Киев

    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш

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    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
    Киев в плену непогоды
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Киеве из-за нестабильной температуры воздуха возникла опасность падения сосулек и снега с крыш, сообщает пресс-служба КГГА.

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    "Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов — возможно падение снега, льда и сосулек", – говорится в сообщении.

    Прохожих просят быть осторожными во время прогулок в парках: на деревьях также образуются опасные снежные покрова. 

    Владельцам автомобилей советуют не парковать машины возле домов.

    Напомним, согласно заявлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей стране 3 марта 2018 года.

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