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    Россия

    Путин получил удостоверение президента РФ и назвал выборы прозрачными

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (139)

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    Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Памфилова сообщила, что на выборах была многослойная система фильтров для недопуска нарушений.
    Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Центризбиркома Э. Памфиловой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Прошедшие выборы президента России были самыми чистыми в истории РФ, заявил действующий глава государства Владимир Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.

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    Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента РФ.

    Путин поблагодарил Памфилову и членов ЦИК, которые работали в ходе избирательной кампании. "Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Памфилова со своей стороны сообщила, что на выборах была многослойная система фильтров. "Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение, включая ТИКи, QR-кодирование, "Мобильный избиратель"; и наша информационно-разъяснительная работа",- сказала она.

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    "Действительно, максимально прозрачно всё было для общественных наблюдателей, им создали все условия. Все было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование тоже, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще", — сказала она.

    Памфилова отметила, что на выборах было более 1,5 тысячи международных наблюдателей, почти полмиллиона — из России.

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