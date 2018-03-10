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    Элла Памфилова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Выборы президента России. Архивное фото
    ЦИК РФ заявил о "провальной ситуации" с голосованием россиян в Украине
    17:16 15.01.2018
    207
    Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что с голосованием россиян в Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине".
    Алексей Навальный
    Навальный не может баллотироваться на выборах президента - глава ЦИК РФ
    23:55 14.06.2017
    337
    Глава российского ЦИК Элла Памфилова напомнила, что у Алексея Навального есть судимость, поэтому, полагает она, оппозиционер и сам прекрасно понимает, что не сможет баллотироваться.
    Работа ЦИК РФ
    Выборы в Госдуму РФ, итоги: победа "Единой России" при невысокой явке
    12:07 19.09.2016
    1318Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    На прошедших в воскресенье выборах в Госдуму РФ седьмого созыва со значительным отрывом от конкурентов побеждает "Единая Россия", которая рассчитывает на получение конституционного большинства.
    Работа Информационного центра ЦИК России
    Россияне, находящиеся в Украине, проголосуют на выборах в Госдуму - ЦИК РФ
    14:41 14.09.2016
    935Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    МИД Украины заявил, что Киев согласится на проведение выборов в Госдуму РФ на территории российских дипломатических миссий в Украине лишь при условии отказа России от проведения выборов в Крыму.
    Элла Памфилова
    Запрет голосования может ударить бумерангом по Украине - глава ЦИК РФ
    09:35 12.09.2016
    3716Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    По слова Эллы Памфиловой, на основе общепринятой международной избирательной практики и российского законодательства были образованы избирательные участки в посольстве РФ в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Сенцов и Кольченко официально признаны Россией гражданами Украины
    02:30 12.04.2016
    408
    Как отмечается в сообщении на сайте российского омбудсмена, Сенцов и Кольченко "проживавшие до ареста на территории Крыма, просили считать их только украинскими гражданами".
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    В России Сенцова и Кольченко признали гражданами Украины
    02:35 24.03.2016
    216
    Согласно докладу российского обмудсмена Эллы Памфиловой, "правовая неопределенность" относительно гражданской принадлежности режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко была устранена.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    Сотрудники омбудсмена РФ проверят состояние здоровья Савченко - адвокат
    22:25 05.03.2016
    801Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Согласно информации Николая Полозова в микроблоге Twitter, российский омбудсмен Элла Памфилова откликнулась на призыв. Завтра ее сотрудники проверят Надежду Савченко.
    Надежда Савченко
    Омбудсмен РФ надеется, что Савченко не будет возобновлять голодовку
    17:42 16.03.2015
    167Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова сказала, что медики не советовали Надежде Савченко продолжать голодовку, так как это может быть опасно для ее здоровья.
    Элла Памфилова
    Памфилова обратилась в ООН в связи с обнаружением захоронения под Донецком
    14:35 25.09.2014
    152Война в АТО: картина без прикрас.
    Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова просит взять под личный контроль верховного комиссара Совета Европы по правам человека и верховного комиссара ООН по правам человека ситуацию с обнаруженными под Донецком захоронениями.
    Элла Памфилова
    Лутковская направила силовикам запросы по поиску Стенина - Памфилова
    15:47 15.08.2014
    297Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    Уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская направила запросы в компетентные органы страны с просьбой помочь в расследовании пропажи фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.
    Элла Памфилова
    Памфилова просит Лутковскую помочь в ситуации с пропавшим фотокором Стениным
    11:37 11.08.2014
    55В Украине пропал фотограф РИА Новости Андрей Стенин
    Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова обратилась к своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой помочь определить местонахождение фотокорреспондента Андрея Стенина, пропавшего в Украине.
    Элла Памфилова
    Памфилова прокомментировала опасения Лутковской насчет вывоза детей в РФ
    01:20 22.07.2014
    102Отношения Украины и России
    Российский омбудсмен Элла Памфилова прокомментировала ситуацию с опасениями своей украинской коллеги Валерии Лутковской по поводу вывоза украинских сирот из зоны конфликта в РФ.
    Элла Памфилова
    Памфилова пригласила Лутковскую посетить центры размещения беженцев в РФ
    23:06 21.07.2014
    69АТО на Юго-Востоке.
    Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова предложила своей украинской коллеге Валерии Лутковской посетить центры временного размещения для беженцев из Украины на территории России.
    Элла Памфилова
    Памфилова взяла под свой контроль условия содержания Савченко в СИЗО РФ
    16:58 17.07.2014
    63Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова сообщила, что возьмет под личный контроль условия содержания украинской наводчицы Надежды Савченко в СИЗО Воронежа; пока претензий к условиям содержания у подследственной нет.
    Олег Сенцов
    Памфилова встретилась в СИЗО РФ с украинским режиссером Сенцовым
    17:38 16.07.2014
    70
    Уполномоченный по правам человека РФ Элла Памфилова встретилась с находящимися в СИЗО Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, подозреваемыми в терроризме, и взяла под личный контроль ситуацию с их задержанием.
    Элла Памфилова
    Члены СПЧ РФ и правозащитники обсудят в Харькове соблюдение прав украинцев
    06:32 13.06.2014
    128Спецоперация на востоке Украины
    Члены СПЧ примут участие во встрече уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой с ее украинской коллегой Валерией Лутковской в Харькове в пятницу.
    Элла Памфилова
    Памфилова и Вак-Войя 19 июня обсудят проблемы беженцев из Украины
    13:41 11.06.2014
    135Спецоперация на востоке Украины
    Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова обсудит проблемы беженцев с юго-востока Украины на встрече с российским представителем комиссара ООН по делам беженцев 19 июня.
    Валерия Лутковская
    Лутковская предложила своей российской коллеге встретится 13 июня
    13:23 10.06.2014
    123Спецоперация на востоке Украины
    Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская обратилась к омбудсмену РФ с предложением встретится 13 июня в Харькове и обсудить проблему нарушений прав человека на Юго-Востоке, сообщается во вторник на сайте омбудсмена.
    Элла Памфилова
    Омбудсмен РФ готова в любой момент встретиться с Лутковской
    17:09 09.06.2014
    78
    Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова готова в любой момент встретиться с ее украинской коллегой Валерией Лутковской, как только та выберет время.
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