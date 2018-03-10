По слова Эллы Памфиловой, на основе общепринятой международной избирательной практики и российского законодательства были образованы избирательные участки в посольстве РФ в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.
Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова просит взять под личный контроль верховного комиссара Совета Европы по правам человека и верховного комиссара ООН по правам человека ситуацию с обнаруженными под Донецком захоронениями.
Уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская направила запросы в компетентные органы страны с просьбой помочь в расследовании пропажи фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.
Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова обратилась к своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой помочь определить местонахождение фотокорреспондента Андрея Стенина, пропавшего в Украине.
Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова сообщила, что возьмет под личный контроль условия содержания украинской наводчицы Надежды Савченко в СИЗО Воронежа; пока претензий к условиям содержания у подследственной нет.
Уполномоченный по правам человека РФ Элла Памфилова встретилась с находящимися в СИЗО Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, подозреваемыми в терроризме, и взяла под личный контроль ситуацию с их задержанием.
Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская обратилась к омбудсмену РФ с предложением встретится 13 июня в Харькове и обсудить проблему нарушений прав человека на Юго-Востоке, сообщается во вторник на сайте омбудсмена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".