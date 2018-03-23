Путин обратился к россиянам после оглашения итогов выборов президента РФ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Мощная гражданская активность россиян, их ответственность, консолидация чрезвычайно важны в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин в размещенном на сайте Кремля обращении к гражданам России по итогам выборов.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей, свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", — сказал Путин.

Он напомнил, что 18 марта сразу после объявления первых результатов голосования он выступил на митинге на Манежной площади в Москве и в своем избирательном штабе, поблагодарил своих сторонников — всех, кто участвовал в выборах. По его словам, в ту ночь "это было своевременно и необходимо".

"Однако учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — отметил президент РФ.

"Нам необходим настоящий прорыв, и в вашем активном участии в выборах, вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано", — сказал Путин в обращении к гражданам России по итогам выборов, которое опубликовано на сайте Кремля.

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"Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежду на изменение к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно", — также подчеркнул российский президент.