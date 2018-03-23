Россия и гонка вооружений. Песков напомнил слова Путина

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина.

Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это не соответствует основной цели президента страны Владимира Путина.

"Я бы хотел вам напомнить недавние заявления президента Путина. Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений. Это не соответствует главной цели президента Путина: развитию отечественной экономики и прорыва в экономике", — сказал Песков.

"Так что всем нам и президенту Путину не нужна гонка вооружений. Это было подтверждено и заявлено президентом Путиным, и это основное заявление, которое мы должны учитывать", — добавил он.

Ранее Постпред РФ при альянсе Александр Грушко заявил, что в мире начинается новая гонка вооружений.