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    Россия

    Россия и гонка вооружений. Песков напомнил слова Путина

    (обновлено: )139
    По словам Пескова, гонка вооружения не соответствует основной цели президента страны Владимира Путина: "Так что всем нам и президенту Путину не нужна гонка вооружений".
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина

    Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп провоцирует гонку вооружений, чтобы остаться в истории - политолог
    Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, это не соответствует основной цели президента страны Владимира Путина.

    "Я бы хотел вам напомнить недавние заявления президента Путина. Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений. Это не соответствует главной цели президента Путина: развитию отечественной экономики и прорыва в экономике", — сказал Песков.

    "Так что всем нам и президенту Путину не нужна гонка вооружений. Это было подтверждено и заявлено президентом Путиным, и это основное заявление, которое мы должны учитывать", — добавил он.

    Ранее Постпред РФ при альянсе Александр Грушко заявил, что в мире начинается новая гонка вооружений.

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