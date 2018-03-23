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    Песков назвал страны, с которыми Путин намерен улучшать отношения

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (136)

    (обновлено: )72351
    Пресс-секретарь российского президента утверждает, что "основной целью внешней политики и международных отношений в понимании Путина является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин намерен в новый президентский срок развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Информационный центр ЦИК РФ
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    Итоги выборов президента РФ: победа Путина и мало жалоб

    По его словам, акцент на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.

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    "Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", — заявил Песков в интервью телеканалу RT.

    Песков также отметил, что основной целью внешней политики и международных отношений в понимании Путина является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. В связи с этим президенту нужна поддержка дипломатии, отметил он.

    Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Победу на них с результатом более 76% одержал Владимир Путин. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. Между тем в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

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