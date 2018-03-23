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    Россия

    Путин не ожидал. Песков о рекордном результате на выборах

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    По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. 

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рекордный результат на президентских выборах стал неожиданностью для Владимира Путина.

    "Нет. И он сам (не ожидал – ред.), он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него. Это было достаточно неожиданно", — заявил Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, ожидались ли озвученные на данный момент результаты на выборах.

    "Сейчас же, конечно, как президент страны, когда у тебя такой уровень поддержки, ты чувствуешь уровень ответственности, поскольку любой лидер несет ношу ответственности этой поддержки", — добавил пресс-секретарь, отметив, что результат является историческим.

    В ЦИК результаты Путина ранее назвали рекордными.

    По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.

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