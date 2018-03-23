ЦИК России огласил официальные итоги выборы президента

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Центризбирком России опубликовал официальные итоги выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов (8 659 206 россиян), третьим — Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов (4 154 985 избирателей). Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).

ЦИК РФ признал выборы "действительными и состоявшимися".

Президент России Владимир Путин в пятницу после объявления окончательных результатов выборов выступит с обращением, а также проведет телефонные разговоры с главами ряда государств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжит принимать поздравления, проводить телефонные разговоры с главами ряда государств. Ряд обычных рутинных рабочих встреч предусмотрено, — сказал он. — Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИКом. И в этой связи сегодня в 13.00 мск президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны".

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, голосование прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.