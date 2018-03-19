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    Путин назвал главную цель российской власти

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (105)

    (обновлено: )21560
    По словам президента России Владимира Путина, "основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Конечная цель российской власти — обеспечить благосостояние людей, надо сокращать количество тех, кто живет за чертой бедности, заявил президент России Владимир Путин.

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    RT на русском/Youtube
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    "Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет", — сказал Путин в понедельник в ходе встречи с кандидатами на пост президента РФ.

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

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