Путин назвал главную цель российской власти

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Конечная цель российской власти — обеспечить благосостояние людей, надо сокращать количество тех, кто живет за чертой бедности, заявил президент России Владимир Путин.

"Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет", — сказал Путин в понедельник в ходе встречи с кандидатами на пост президента РФ.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.