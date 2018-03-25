Путин сформирует новую команду после переизбрания - Песков

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье назвал направления работы Владимира Путина на новом президентском сроке.

Ранее переизбранный президент России заявил, что поддержка и активность россиян "чрезвычайно важны в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов". Он отметил, что за действующего президента РФ проголосовали 56 миллионов человек.

"Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя. Люди знают, что если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже неоднократно доказал, что он не популист", — сказал Песков.

Он добавил, что на новом сроке "во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания".

"Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что приоритет Путина — внутренние дела, "это те проблемы, которые у нас есть", и этим, по его словам, президент занимается "в ежедневном, круглосуточном формате без выходных, без каких-то четких часов рабочего дня".

Напомним, по словам Пескова, Путин намерен в новый президентский срок развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой.