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    Россия

    Путин сформирует новую команду после переизбрания - Песков

    (обновлено: )5320
    По словам пресс-секретаря российского президента, в планах Путин "формирование новой команды, которая пойдет дальше". Изменения коснутся и кабинет министров РФ, и администрации президента России.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье назвал направления работы Владимира Путина на новом президентском сроке.

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    Ранее переизбранный президент России заявил, что поддержка и активность россиян "чрезвычайно важны в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов". Он отметил, что за действующего президента РФ проголосовали 56 миллионов человек.

    "Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя. Люди знают, что если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже неоднократно доказал, что он не популист", — сказал Песков.

    Он добавил, что на новом сроке "во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания".

    "Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", — отметил он.

    При этом Песков подчеркнул, что приоритет Путина — внутренние дела, "это те проблемы, которые у нас есть", и этим, по его словам, президент занимается "в ежедневном, круглосуточном формате без выходных, без каких-то четких часов рабочего дня".

    Напомним, по словам Пескова, Путин намерен в новый президентский срок развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой.

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