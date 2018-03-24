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    Россия

    Time поместил на обложку Путина в короне

    (обновлено: )18810
    Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президента России Владимира Путина поместили на обложку еженедельного американского журнала Time, который выйдет 2 апреля.

    Пример обложки был размещен на сайте журнала.

    time.com
    Журнал Time поместил на обложку Путина в царской короне

    Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера будет материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

    У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов.

    Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.

    По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.

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