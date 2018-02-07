Скорость движения Крыма в сторону России выросла в 11 раз - ученые

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Крымский полуостров движется в сторону континентальной России и ежегодно "проходит" три сантиметра, рассказал заместитель директора ФГБУН "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

Ранее, в октябре 2016 года, профессор Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов заявлял, что Крым движется в сторону материковой России со скоростью 2,9 миллиметра в год.

"У нас есть возможность получить ответ, какие объекты двигаются, и это позволяет нам определить, что происходит с тектоническими плитами и объектами, находящимися в тектонических регионах. Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год. Это было нами определено и измерено", — приводит слова Вольвача РИА новости.

Таким образом, скорость полуострова выросла почти в 11 раз по сравнению с 2016 годом.

Как отметил ученый, специальная система позволяет прогнозировать процессы, которые будут происходить в ближайшее время с тектоническими плитами.

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