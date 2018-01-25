наверх
26.01.201800:35
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Чей Крым? Кандидаты в президенты Чехии поспорили о статусе полуострова

    (обновлено: )30204
    Соперник действующего президента Чехии Милоша Земана по второму туру выборов Йирж Драгош во время дебатов заявил, что Крым остается украинским.
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Действующий президент Чехии Милош Земан и его соперник по второму туру выборов главы государства Йирж Драгош в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма.

    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото
    Уже и Наливайченко с Аваковым агенты Кремля?

    Так, Земан заявил о незаконной аннексии полуострова Россией, отметив при этом, что по факту Крым является российским. "То, что он ранее был российским и был подарен (предсовмина СССР Никитой) Хрущевым Украине – это другое дело. По факту Крым является российским, поскольку относится к российской юрисдикции", — сказал Земан.

    Читайте также: Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

    В свою очередь Драгош заявил, что Крым остается украинским. В связи с этим он напомнил, что некоторые страны в свое время не признавали разделение Германии.

    "Крым – однозначно украинский… Надо продолжать оказывать давление на Россию, продолжать санкции, надо вести дипломатические переговоры. Это всё непростое дело, я не отрицаю. Но я не вижу довода, почему демократические страны должны признать оккупацию Крыма", — сказал Драгош.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко на "украинском завтраке" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ