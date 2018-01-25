Чей Крым? Кандидаты в президенты Чехии поспорили о статусе полуострова

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Действующий президент Чехии Милош Земан и его соперник по второму туру выборов главы государства Йирж Драгош в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма.

Так, Земан заявил о незаконной аннексии полуострова Россией, отметив при этом, что по факту Крым является российским. "То, что он ранее был российским и был подарен (предсовмина СССР Никитой) Хрущевым Украине – это другое дело. По факту Крым является российским, поскольку относится к российской юрисдикции", — сказал Земан.

Читайте также: Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

В свою очередь Драгош заявил, что Крым остается украинским. В связи с этим он напомнил, что некоторые страны в свое время не признавали разделение Германии.

"Крым – однозначно украинский… Надо продолжать оказывать давление на Россию, продолжать санкции, надо вести дипломатические переговоры. Это всё непростое дело, я не отрицаю. Но я не вижу довода, почему демократические страны должны признать оккупацию Крыма", — сказал Драгош.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.