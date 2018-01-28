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    Экс-представитель президента сообщил новые детали, как Украина потеряла Крым

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    По словам бывшего представителя президента в Крыму, нардепа Сергея Куницына, власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.
    Сергей Куницын. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать присоединению полуострова к России, сообщил бывший представитель президента в Крыму, нардеп Сергей Куницын в эфире канала "112 Украина".

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    "Я пришел к (и.о. президента Украины Александру) Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время… На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией", — сказал Куницын.

    По словам депутата, власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

    Согласно Конституции 1992 года, Республика Крым являлась государством, входящим в состав Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Официальным языком и языком делопроизводства являлся русский язык. Республика Крым могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

    В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен. Позднее был принят закон "О Конституции Автономной Республики Крым", согласно которому полуостров стал автономной республикой в составе Украины.

    Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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