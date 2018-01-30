Немецкие депутаты из трех регионов собрались посетить Крым

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крым с официальным визитом посетит делегация из трех земельных парламентов Германии, в планах обсудить вопросы снятия санкций и признания статуса крымского полуострова, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

"К нам с 3 по 9 февраля впервые пребывает делегация депутатов регионального уровня от партии "Альтернатива для Германии". Уровень этих депутатов достаточно высокий. Это серьезная делегация, учитывая, что их партия имеет много мест в бундестаге. Мы вышли за рамки народной дипломатии, поскольку к нам приезжает уже парламентская делегация. Это знаковое событие", — сказал Гемпель РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что делегация состоит из депутатов трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

"Мы уже обговорили примерные вопросы, которые бы они хотели обсудить с главой парламента и главой республики. Эти вопросы касаются снятия санкций с Российской Федерации, признания Крыма, развития партнерских отношений", — подчеркнул Гемпель.

По его словам, немецкая делегация сможет ознакомиться с достижениями Крыма за последние годы, в том числе — строительством нового терминала международного аэропорта "Симферополь".

Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с представителями национально-культурных объединений республики, посещение и возложение цветов к памятникам времен войны, ознакомление с туристическими достопримечательностями полуострова и работой сельхозпредприятий.

"Программа обширная. Есть партийная дисциплина, и решение приехать в Крым у них обсуждалось на высоком партийном уровне. После этой делегации к нам планируют приехать депутаты из Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", — подчеркнул Гемпель.

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В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.